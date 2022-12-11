Beşiktaş, Westerlo'yu tek golle yendi

11 Aralık 2022 Pazar, 21:09

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada oynadığı dördüncü maçında Belçika ekibi Westerlo'yu 1-0 mağlup etti.

Antalya Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede Beşiktaş, daha atak olan taraf oldu.

Maçın en etkili ismi olan Nathan Redmond, 87. dakikada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü attı.

Şenol Güneş; Atiba Hutchinson, Semih Kılıçsoy, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Terzi gibi isimlere de süre verdi.

Westerlo'da Türk oyuncular Sinan Bolat, Ravil Tagir, Halil Akbunar ve Muhammed Gümüşkaya ile birlikte Başakşehir'in eski futbolcusu Nacer Chadli ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roman Neustadter de süre aldı.

Beşiktaş, 15 Aralık Perşembe saat 14.00'te oynanması planlanan mücadeleyle son hazırlık maçına çıkacak.