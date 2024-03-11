Beşiktaş, Xavier Munford'un cezasına isyan etti: 'Kabul edilemez'
BKT EuroCup'ın çeyrek finalinde İsrailli ekip Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş Emlakjet, ABD'li oyuncu Xavier Munford'un 21 gün ceza alması hakkında açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rakibimiz Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Munford'un, uyuşturucu madde kullanımından dolayı İsrail Basketbol Federasyonu tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 21 gün müsabakalardan uzaklaştırma cezası aldığını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup çeyrek finalindeki rakibi Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Munford'un cezasına tepki gösterdi.
Siyah beyazlı kulüp, Munford'un, uyuşturucu madde kullanımından dolayı İsrail Basketbol Federasyonu tarafından 21 gün ceza verilmesine "BKT EuroCup çeyrek finalindeki rakibimiz Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Munford'un, uyuşturucu madde kullanımından dolayı İsrail Basketbol Federasyonu tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 21 gün müsabakalardan uzaklaştırma cezası aldığını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"BKT EuroCup çeyrek finalindeki rakibimiz Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Munford'un, uyuşturucu madde kullanımından dolayı İsrail Basketbol Federasyonu tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 21 gün müsabakalardan uzaklaştırma cezası aldığını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.
Sporun ruhuyla bağdaşmayan bu tip bir eyleme uygulanan yaptırımın, Kulübümüz ile gerçekleşecek müsabakadan birkaç gün önce ve emsallerine göre oldukça düşük olacak şekilde 21 gün olarak açıklanması kabul edilemez bir durumdur. Açıklanan bu ceza, sporun ruhuna aykırı olan bu tür davranışların caydırıcılığına gölge düşürmekte ve söz konusu davranışların önünü açabilecek bir durumu doğurmaktadır.
Ayrıca; Hapoel Tel Aviv başantrenörünün bir röportajında numunenin Aralık ayında alındığını söylemesi ama sonuçların Şubat ayında açıklanması konuyla ilgili soru işaretlerini artırmaktadır.
FIBA ve Euroleague kurullarının söz konusu durumla ilgili daha önceki emsalleri de göz önünde bulundurarak hakkaniyetli bir karar vereceklerini umuyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz."
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