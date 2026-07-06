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Beşiktaş yeni kalecisi Alexander Nübel'e kavuşuyor! Transferde son aşama...

Beşiktaş yeni kalecisi Alexander Nübel'e kavuşuyor! Transferde son aşama...

6.07.2026 20:15:00
Güncellenme:
DHA
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Beşiktaş yeni kalecisi Alexander Nübel'e kavuşuyor! Transferde son aşama...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Alman kaleci Alexander Nübel'in transferi konusunda kulübü Bayern Münih ile anlaşma sağladığı aktarıldı.
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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile Davis Vasquez'in sözleşmelerini yenilememesinin ardından kaleci transferi için harekete geçerek Alman kaleci Alexander Nübel'i kadrosuna katmak üzere önemli mesafe kat etti.

Dünya Kupası esnasında oyuncuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Nübel'in kulübü Bayern Münih ile de anlaşma aşamasına geldi.

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İSTANBUL'A GELECEK

Taraflar arasında yalnızca küçük pürüzlerin kaldığı, bu pürüzlerin giderilmesinin ardından Alexander Nübel'in birkaç gün içinde İstanbul'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi. Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.

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