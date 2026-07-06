Beşiktaş yeni kalecisi Alexander Nübel'e kavuşuyor! Transferde son aşama...

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile Davis Vasquez'in sözleşmelerini yenilememesinin ardından kaleci transferi için harekete geçerek Alman kaleci Alexander Nübel'i kadrosuna katmak üzere önemli mesafe kat etti.

Dünya Kupası esnasında oyuncuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Nübel'in kulübü Bayern Münih ile de anlaşma aşamasına geldi.

İSTANBUL'A GELECEK

Taraflar arasında yalnızca küçük pürüzlerin kaldığı, bu pürüzlerin giderilmesinin ardından Alexander Nübel'in birkaç gün içinde İstanbul'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi. Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.