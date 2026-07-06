Folarin Balogun skandalında yeni gelişme: FIFA Başkanı Gianni Infantino kendini savundu!

FIFA'nın Folarin Balogun için verdiği erteleme kararı dünyada gündem oldu.

Başkan Gianni Infantino ise kamuoyunun hedefi oldu. Bunun üzerine İtalyan başkan basın açıklaması yayımladı.

"TRUMP'TAN TELEFON ALDIĞIM DOĞRU"

ABD Başkanı Donald Trump'tan telefon aldığını doğrulayan Infantino, FIFA Disiplin Kurulu'nun kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Gianni Infantino'nun açıklaması şu şekilde:

"Folarin Balogun'un cezasıyla ilgili olarak bağımsız FIFA Disiplin Kurulu'nun verdiği karara yönelik kamuoyuna yansıyan yorumları gördüm ve FIFA yönetiminin temel bir ilkesini burada yeniden vurgulamak isterim.

FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Tamamen otonom bir şekilde çalışırlar, FIFA Disiplin Talimatı'nı uygularlar ve önlerindeki somut gerçekler ile yürürlükteki yönetmeliklere dayanarak karar verirler. Bu organların bağımsızlığı, futbolun güvenirliği ve dürüstlüğü için hayati önem taşımaktadır ve buna her zaman saygı duyulmalıdır.

Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Dünya Kupası'na ilişkin konuları düzenli olarak görüşüyorum; bu hususta da Başkan Donald Trump'tan bir telefon aldım. Tıpkı dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarından, hükümet yetkililerinden, futbolun paydaşlarından ve iş dünyası yöneticilerinden birçok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında kendilerine, FIFA'nın bağımsız yargı organlarının dahil olduğu ve hâlen devam eden hukuki bir sürecin bulunduğunu, bu davanın yetkili kurullar tarafından zamanı geldiğinde karara bağlanacağını ilettim. FIFA'nın sistemi bu şekilde işler ve bu, benim her zaman savunacağım bir ilkedir.

FIFA Disiplin Kurulu kararlarını açıklandığı zaman ben de okuyorum. Bazen bu kararlar karşısında şaşırdığım oluyor. Bazen onlara katılabiliyorum, bazen ise fikir olarak ayrışıyorum.

Ancak ne olursa olsun her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır. Bir karardan kişisel olarak hoşlanıp hoşlanmamamızın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne duyulan saygı; turnuvalarımızın dürüstlüğünü ve FIFA'nın güvenirliğini her daim koruyan yegane unsurdur."

NE OLMUŞTU?

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın Futbol Federasyonu, cezanın ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını belirterek, kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini ifade etmişti.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.