Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor: 2 isim masada!
Rıza Çalımbay ile yolları ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörü arayışında aday sayısını ikiye düşürdü. Siyah-beyazlı takımın gündeminde Sergen Yalçın ve Bruno Genesio'nun olduğu kaydedildi.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör konusunda görüşmelerini ve arayışlarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Ole Gunnar Solskajer ve Ruud van Nistelrooy’dan şimdilik olumlu sonuç çıkmadı. Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevi için gündemki isimlerden Sergen Yalçın ve Genesio ile temaslar sürüyor.
Sergen Yalçın
SAMET AYBABA, SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş’ta futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarda 2 kupa kazanmıştı.
Bruno Genesio
BAŞKAN, GENESİO İLE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş, Bruno Genesio ile belli bir noktaya geldi. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, geçen hafta Fransa’da Genesio ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, 1.5+1 yıllık sözleşme ile senelik 3 milyon Euro ücret konuşulduğu ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Yönetimin, Genesio ile transfer planlaması üzerindeki temaslarının devam ettiği kaydedildi.
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