Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
Beşiktaş devre arasında kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.
Beşiktaş, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
Göz Atın
"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."
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