Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:05

Güncelleme: 26.12.2023 - 17:18

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ismi Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı için açıklama yaptı.

"TEKLİF YOK"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana ulaşan, kulübe ulaşan bir teklif yok. Görüşme de yok şu anda. Yurt dışından ilgilenen takımlar var ve görüşmeler devam ediyor. Ederini bulursa, futbolcu da gitmek isterse hayırlı olsun deriz" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.