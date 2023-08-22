Beşiktaş yönetimine seçim çağrısı: 'Beşiktaşımızın kaybedecek bir günü daha yoktur'
Beşiktaş'ta bir sonraki seçimde başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat, yönetime seçim çağrısında bulundu.
Beşiktaş'ta daha önce bir sonraki seçimde başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Arat'tan yeni bir hamle geldi.
Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mevcut yönetimi olağanüstü seçimli kongre davetinde bulundu.
Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde;
Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaşımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaşımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nu, Olağanüstü Seçimli Kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaşımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız."
Değerli Beşiktaşlılar,— Hasan Arat (@Hasan_Arat) August 22, 2023
Beşiktaşımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır.
Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaşımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur.
Beşiktaş Yönetim Kurulu’nu, Olağanüstü Seçimli Kongre kararı… pic.twitter.com/sqToqFP2qT
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