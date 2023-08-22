Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması: 'Görüşmeler sona erdirilmiştir'

Beşiktaş, transfer listesinde olan Anderson Talisca ve Sergio Ramos için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 07:48
Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması: 'Görüşmeler sona erdirilmiştir'
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Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili transfer açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Talisca ve Sergio Ramos ile görüşüldüğünü ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."


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