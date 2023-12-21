Beşiktaş - Zabiny Brno maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, FIBA EuroCup play-off 1. tur rövanş maçında kendi evinde Zabiny Brno ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:03
Beşiktaş - Zabiny Brno maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup play-off 1. tur rövanş maçında Çekya temsilcisi Zabiny Brno'yu ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - ZABİNY BRNO MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ZABİNY BRNO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma FIBA'nın resmi YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Çekya'da oynanan ilk mücadeleyi 73-63 kaybeden Beşiktaş, turu geçmesi halinde son 16 turuna adını yazdıracak.


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