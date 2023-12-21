Beşiktaş - Zabiny Brno maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, FIBA EuroCup play-off 1. tur rövanş maçında kendi evinde Zabiny Brno ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup play-off 1. tur rövanş maçında Çekya temsilcisi Zabiny Brno'yu ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - ZABİNY BRNO MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - ZABİNY BRNO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma FIBA'nın resmi YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
Çekya'da oynanan ilk mücadeleyi 73-63 kaybeden Beşiktaş, turu geçmesi halinde son 16 turuna adını yazdıracak.
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