Beşiktaş'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligin 18. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşmasına Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan formasıyla çıkacağını açıkladı.
Beşiktaş, Süper Lig'de 25 Aralık'ta karşılaşacağı Hatayspor maçında özel formayla çıkacağını açıkladı.
CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL FORMA
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"HATAY’DA CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL FORMAMIZLA SAHADA OLACAĞIZ
Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek.
Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu‘na yapılan başvuru sonucunda, milletçe çok büyük gururla kutladığımız 100. Yıl’ın son maçında sahada özel formamızla yer alacağız.
Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ın ay-yıldızlı arması, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin 100. Yıl logosunun, kurucularımızın ve onursal başkanlarımızın isimleriyle bezenmiş tasarımıyla siyah formamız ilk kez oyuncularımızın sırtında olacak.
Bu özel çalışma için formamızdaki haklarından bir maçlık feragat eden sponsorlarımızın anlamlı desteğine çok teşekkür ederiz."
Kulübümüzden Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2023
CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL FORMAMIZLA SAHADA OLACAĞIZ
Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak… pic.twitter.com/xB26tEUEAv
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