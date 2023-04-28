Beşiktaş'a derbi öncesi Omar Colley ve Romain Saiss şoku!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 19:23

Güncelleme: 28.04.2023 - 19:23

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları bugün gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Dev derbide rakibini mağlup ederek, zirve yarışında yeniden iddialı olmak isteyen siyah-beyazlılarda Omar Colley şoku yaşandı.

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi, gerçekleştirilen antrenmanda Georges Kevin N'Koudou ile çarpıştı. Georgas Kevin N'Koudou ile çarpışan Omar Colley'in derbide forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

NECİP UYSAL'A "HAZIR OL" MESAJI

Siyah-beyazlıların bir diğer stoperi Romain Saiss'in de derbi öncesi sakatlığının devam ettiği ve tedavisinin yetiştirilmesinin planlandığı kaydedildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Welinton ile Necip Uysal'a 'hazır olun' emri verdiği belirtildi.

Romain Saiss'in derbide oynama ihtimalinin bulunduğu ancak Omar Colley'in yetişmesinin zor olduğu vurgulandı.

Beşiktaş'ın ara transfer ve tescil döneminde Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Omar Colley, siyah-beyazlılarda 7 maçta forma şansı buldu. Gambiyalı stoperin performansı Şenol Güneş'ten tam not aldı ve kısa süre içerisinde takımın as oyuncuları arasına adını yazdırdı. Omar Colley'in forma giydiği maçlarda savunma performansıyla dikkat çeken siyah-beyazlılarda bu durum istatistiklere de yansıdı.