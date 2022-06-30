Beşiktaş'a kötü haber! Jackson Muleka Burnley yolunda

Beşiktaş'ın transferi için görüşmeler bulunduğu Jackson Muleka, İngiltere Championship ekibi Burnley'e transfer oluyor. İngiliz ekibi Kongolu oyuncuyu 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 14:26
Beşiktaş'a kötü haber! Jackson Muleka Burnley yolunda
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Beşiktaş'a bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Jackson Muleka'dan kötü haber geldi.

Yaklaşık 3 hafta süren temaslarda Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık veya bonservisli tekliflerini yeterli bulmadığı için reddeden Standart Liege, Muleka için bonuslarla 5 Milyon Euro'ya ulaşan bir rakama  Burnley ile anlaştı.

Şu anda Belçika'da sağlık kontrollerinden geçen Kongolu santrforun, izinlerin alınmasından sonra önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve attığı 12 golle yıldızı parlayan Jackson Muleka, Beşiktaş'ın transfer planlarında önemli bir yere sahipti.

Geçen sezonun 2. yarısında Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.


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