Beşiktaş'a sakatlık şoku: Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Milot Rashica'nın sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'a sakatlık şoku: Milli takım kadrosundan çıkarıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:32

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, Milot Rashica'nın sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

"RASHICA KADRODA OLMAYACAK"

Foda yaptığı açıklamada, "Maalesef bazı sakatlıklarımız var. Milot Rashica, Leart Paçarada ve Bersant Celina bizimle birlikte olamayacak" ifadelerini kullandı.

Kosova, 15 Kasım'da Romanya ile deplasmanda, 18 Kasım'da ise sahasında Litvanya ile oynayacak. 


Etiketler: #beşiktaş #Milot Rashica #sakatlık

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