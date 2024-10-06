Beşiktaş'a sakatlık şoku: Paulista oyuna devam edemedi!

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, Gaziantep maçının 19. dakikasında üst baldırından sakatlandı.

Beşiktaş'a sakatlık şoku: Paulista oyuna devam edemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 19:36

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista sakatlık geçirdi.

Mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Paulista, üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Paulista'nın oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı.

Brezilyalı oyuncu, acı içinde kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.


Etiketler: #Gabriel Paulista #sakatlık #beşiktaş

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