Gaziantep maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik!

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu ve Al-Musrati yer almazken, Alex-Oxlade Chamberlain de kendine yer bulamadı.

Gaziantep maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 17:07

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlı takımda sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu ve Al-Musrati kadroda yer almadı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Alex-Oxlade Chamberlain de kendine yer bulamadı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle Frankfurt maçında oynayamayan Mert Günok kadroda yer aldı.


Etiketler: #beşiktaş #gaziantep fk #Kamp Kadrosu

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