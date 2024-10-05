Gaziantep maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik!

Yayınlanma: 05.10.2024 - 17:07

Güncelleme: 05.10.2024 - 17:07

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlı takımda sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu ve Al-Musrati kadroda yer almadı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Alex-Oxlade Chamberlain de kendine yer bulamadı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle Frankfurt maçında oynayamayan Mert Günok kadroda yer aldı.