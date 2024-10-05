Gaziantep maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik!
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu ve Al-Musrati yer almazken, Alex-Oxlade Chamberlain de kendine yer bulamadı.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah beyazlı takımda sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu ve Al-Musrati kadroda yer almadı.
Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Alex-Oxlade Chamberlain de kendine yer bulamadı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle Frankfurt maçında oynayamayan Mert Günok kadroda yer aldı.
Etiketler: #beşiktaş #gaziantep fk #Kamp Kadrosu
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