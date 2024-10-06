Beşiktaş, mağlubiyetle başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ'a deplasmanda 99-95 mağlup oldu.

Beşiktaş, mağlubiyetle başladı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 09:20

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş, sahadan 99-95'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5

1. Periyot: 30-30

Devre: 54-50

3. Periyot: 73-73


Etiketler: #Tofaş #Beşiktaş Fibabanka #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

İsrail takımı, Türkiye'ye gelmeyecek: Beşiktaş maçının yeri değişti

İsrail takımı, Türkiye'ye gelmeyecek: Beşiktaş maçının yeri değişti
Gaziantep FK maçı öncesi Ersin Destanoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber!

Gaziantep FK maçı öncesi Ersin Destanoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber!
Gaziantep maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik!

Gaziantep maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 eksik!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler