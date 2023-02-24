Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut'un avukatı konuştu: Ceza alacağını düşünmüyorum

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:45

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:45

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transfer olurken haksız fesih yaptığını ileri sürerek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıyacağını belirtirken, Onur Bulut cephesinden konuya dair açıklama geldi.

"CEZA ALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ajansspor'a konuşan Onur Bulut'un avukatı Ercan Sevdimbaş, "Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde hukuki bir problem yok. Beşiktaş ve Onur Bulut'un herhangi bir ceza alacağını düşünmüyorum" dedi.

Kural gereği Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Onur Bulut, sonrasında Ankaragücü maçında ise görev verilmesi halinde forma giyecek.



