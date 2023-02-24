Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 02:16

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 02:16

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Trabzonspor, Basel deplasmanına konuk oldu. Saint Jakob-Park'taki mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Basel'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Zeki Amdouni ve 76. dakikada Andi Zeqiri attı.

Trabzonspor, 27. dakikada Anastasios Bakasetas ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Bordo-mavililerin 49. dakikada kazandığı penaltı hakem Mateu Lahoz'un VAR'da izlemesinin ardından iptal edildi. Stefano Denswil'in 61. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Umut Bozok da 90. dakikada fileleri havalandırdı ancak bu pozisyon için de ofsayt bayrağı kalktı.

İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan Trabzonspor, 2-0'lık mağlubiyet sonrası Avrupa'ya veda etti. Basel, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.