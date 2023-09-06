Beşiktaş'a yeni stoper Manchester United'dan!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:21

Güncelleme: 06.09.2023 - 09:21

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United’ın stoperi Eric Bailly’yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki savunmacıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş bu transferde Manchester ekibine bonservis ödemeyecek. Bailly’nin kontratında 2 yıllık opsiyon bulunuyor. Fildişi Sahilli futbolcu, siyah-Beyazlılardan 2.5 milyon Euro maaş alacak.

Bailly, salı akşamı İstanbul’a geldi. Beşiktaş, tecrübeli savunmacının ismini Konferans Ligi maçları için UEFA’ya gönderdiği oyuncu listesine ekledi. 29 yaşındaki oyuncu, 2016’da 30 milyon Sterlin karşılığında Manchester United’a transfer olmuştu.

CENK TOSUN - SALİH UÇAN GÜNDEMİ

Beşiktaş’taki diğer gündem Salih Uçan ve Cenk Tosun’un sözleşmeleri... Siyah-beyazlı yönetim, iki yıldızla mali şartlar konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Cenk ve Salih’le devam etmek istediğini belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün teknik direktör Şenol Güneş’le bir araya geldi.

Tecrübeli hocanın da iki futbolcuyla yola devam edilmesini istediği bildirildi. Başkan Çebi, hem Cenk hem de Salih’le görüşüp maaşlarında iyileştirme yaparak yeni sözleşmeye ikna etmeyi planlıyor.