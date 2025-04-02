Beşiktaş'a yeni transferinden kötü haber!
Beşiktaş, Elan Ricardo'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo için bir açıklama yaptı.
Siyah beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcunun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Sporx'in haberine göre; Beşiktaş'a devre arasında katılan genç oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.
Elan Ricardo'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Etiketler: #beşiktaş #Elan Ricardo #sakatlık
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