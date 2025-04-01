TFF açıkladı: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı.
Süper Lig'de geride kalan 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin resmi YouTube kanalında yayımlanan videoda; Bodrum FK-Fenerbahçe, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmalarındaki pozisyonlar yer aldı.
İşte haftanın VAR kayıtları:
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