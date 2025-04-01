TFF açıkladı: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayımladı.

TFF açıkladı: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 20:10

Süper Lig'de geride kalan 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin resmi YouTube kanalında yayımlanan videoda; Bodrum FK-Fenerbahçe, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmalarındaki pozisyonlar yer aldı.

İşte haftanın VAR kayıtları:


Etiketler: #var #VAR Kayıtları #TFF #süper lig

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