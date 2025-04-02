Beşiktaş - Galatasaray derbisinin faturası kesildi: İşte PFDK sevkleri!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş - Galatasaray maçındaki olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edilenleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.
Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk etti.
Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy ise "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
Etiketler: #beşiktaş #PFDK #galatasaray
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