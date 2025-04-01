Derbide kazanan Fenerbahçe Opet: Beşiktaş BOA'ya büyük fark!
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş BOA'yı 91-42 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk etti.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 49 sayı farkla 91-42 kazandı. Fenerbahçe bu galibiyet ile seride 1-0 öne geçti.
1. periyot: 27-14
Devre: 56-21
3. periyot: 75-33
YARI FİNALE NASIL GELDİLER?
Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
2. MAÇ 3 NİSAN'DA
Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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