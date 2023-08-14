Beşiktaş'ı Gedson Fernandes kurtardı: Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

Yayınlanma: 14.08.2023 - 19:58

Güncelleme: 14.08.2023 - 23:05

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a karşılaşmada galibiyeti getiren golü 85. dakikada Gedson Fernandes attı.

ABOUBAKAR PENALTI KAÇIRDI

Beşiktaş, mücadelede Aboubakar ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca iki kez direği geçemedi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, sezona 3 puanla başladı. Fatih Karagümrük, ilk haftada puan alamadı.

Beşiktaş, hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü ile rövanş maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar ardından ligde Pendikspor'u sahasında ağırlayacak. Fatih Karagümrük, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

90' Karşılaşmanın sonuna 7 dakika uzatma eklendi.

90' Karagümrük'te Salih Dursun sarı kart görüyor.

90' Kullanılan köşe vuruşunun ardından hızlı çıkan Beşiktaş'ta Rebic yanındaki Semih'i gördü. Semih Kılıçsoy'un şutunu savunma kale önünde çıkardı.

87' Karagümrük'te Adnan Uğur ve Marcus Rohden oyundan çıkarken Shukurov ve Samed Onur oyuna dahil oldu.

86' Masuaku'nun sol kanattan ortaladığı topta Rebic kafayla ceza yayı üzerine indirdi. Topun gelişine harika vuran Gedson Fernandes takımını öne geçiriyor.

85' GOL | Gedson Fernandes Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydediyor.

73' Ryan Mendes'in içeri çevirdiği topu Beşiktaş'ta Necip Uysal uzaklaştırıyor.

71' Orta alanda rakibinden sıyrılan Gedson, Ryan Mendes'in müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

70' Hakem Erkan Özdamar, Beşiktaş yedek kulübesine gelerek yardımcı antrenöre itirazlarından dolayı sarı kart gösteriyor.

69' Sağ çaprazda Onur Bulut, Ibrahim Dresevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, Ibrahim Dresevic'e sarı kart gösteriyor.

68' Gedson Fernandes'in sol kanattan sürdüğü topta Rayyan Baniya araya girerek topu Portekizli oyuncudan kaptı.

66' DİREK | Masuaku'nun ortasında Aboubakar'ın kafası direkten döndü. Dönen topta Karagümrük savunması topu kornere uzaklaştırıyor.

64' Karagümrük'te Adem Ljajic'in yerine Ryan Mendes oyuna dahil oldu.

63' DİREK | Aboubakar'ın pasında rakibine rağmen sağ çaprazda vuruşunu yapan Onur Bulut'un şutu kaleciden de sekerek direkten döndü.

62' Beşiktaş'ta Muleka'nın yerine Ante Rebic oyuna dahil oldu.

58' Rosier'in pasında topu göğsüyle kontrol eden Gedson Fernandes'in kaleye yakın mesafeden vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

57' Hızlı paslarla gelen Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Salih Uçan'ın ortasında Muleka'nın vuruşu kalecide kaldı.

56' Rosier'in pasıyla sağ çizgide hareketlenen Onur içeri ortaladı, savunma araya girerek kornere uzaklaştırıyor.

55' Frederic Veseli'nin orta alanda Gedson'a yaptığı hareket faul. Frederic Veseli sarı kart görüyor.

53' Salih'in uzun pasında Aboubakar topa yetişemedi. Top kalecide kaldı.

52' Rosier'in tek topuyla sağ kanatta hareketlenen Onur Bulut içeri çeviremedi.

51' Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

51' Kullanılan serbest vuruşta Omar Colley'in kaleciye müdahalesi faul.

50' Gedson Fernandes, Frederic Veseli'nin ayağa basmasıyla yerde kaldı, faul.

48' PENALTI KAÇTI | Topun başına gelen Aboubakar kaleci Matias Dituro'yu geçemedi.

48' Ceza sahası içine hareketlenen Vincent Aboubakar, Rayyan Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

47' PENALTI | Beşiktaş ikinci yarının başında penaltı kazandı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45' Sol kanatta Can'dan sıyrılan Masuaku içeri ortaladı, Karagümrük savunması yine dikkatli.

44' Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu Karagümrük savunması uzaklaştırdı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazlarında bulunuyor.

43' Sol çizgide topla ilerleyen Masuaku, Can Keleş'in müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

42' Sağ kanatta çizgiye inen Salih Uçan iiçeri ortaladı, savunma uzaklaştırıyor.

41' Ceza yayı üzerinde Marcus Rohden, Salih Dursun'u düşündü fakat top kaleci Mert'te kaldı.

40' Aboubakar, Rayyan Baniya ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibine faul yaptı.

39' Gedson Fernandes'in pasında rakibinden sıyrılan Muleka kaleye vuruş yapacağı sırada topu rakibine kaptırdı.

36' Necip Uysal'ın orta sahada Adnan Ugur'a yaptığı hareket faul. Hakem Necip'e sarı kart gösterdi.

31' Adnan Ugur'un ceza sahası içinde arkadaşına çevirdiği top Beşiktaş savunması tarafından uzaklaştırıldı.

30' Gedson Fernandes'in müdahalesinde Adem Ljajic yerde kaldı, faul. Karagümrük tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

28' İki takım oyuncuları da saha zemininin kaygan olmasından dolayı sık sık yere düşüyor.

27' Sağ kanatta Onur Bulut'un ortasında hiçbir Beşiktaşlı o bölgede yok, aut.

26' Savunma arkasına sarkan Gedson, Muleka'ya indirdi. Muleka'nın vuruşu son anda savunmadan döndü.

24' Beşiktaş, kullanılan köşe vuruşunun ardından Gedson ile hızlı çıktı. Orta sahada rakibini formasından çeken Levent Mercan hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

23' Marcus Rohden'in sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu Necip Uysal kornere yolladı.

22' Oyun yeniden başladı, Salih Dursun oyuna devam edebilecek.

20' Karagümrük'te Salih Dursun sakatlık yaşıyor, sağlık ekibi oyun alanında.

19' Sol kanatta çizgiye inen Masuaku içeri çevirdi, zayıf top kalecide kaldı.

18' Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Can Keleş ceza sahası dışından çok sert vurdu, top üstten az farkla dışarı gitti.

14' Salih, Aboubakar'ı savunma arkasına kaçırmak istedi fakat Aboubakar topa hareketlenmedi.

13' Masuaku'nun kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı gitti.

11' İki kez kayıp yere düşen Jackson Muleka ayakkabılarını değiştirecek.

7' Gedson Fernandes'in iki kişiden kurtarıp sol kanattan içeriye çevirdiği topa sert bir vuruş yapan Muleka kaleciyi geçemedi.

3' Sağ kanatta hızla ilerleyen Can Keleş, Masuaku ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.