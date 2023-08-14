Beşiktaş forması giyen Salih Uçan'a İtalya'dan sürpriz teklif

Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:06

Güncelleme: 14.08.2023 - 13:14

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Salih Uçan için İtalya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Tuttomercato'nun haberine göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalya'ya geri dönebilir.

Haberde, henüz sözleşme uzatmayan oyuncu ile Genoa'nın ilgilendiği kaydedilirken, Genoa'nın Salih ile görüşme yapmak için temasa geçeceği aktarıldı.

DAHA ÖNCE 2 SERIE A TAKIMDA GÖREV ALDI

2014'te Fenerahçe'den Roma'ya kiralanan Salih, 2 sezon İtalyan devinde 10 maçta forma giydi. Tecrübeli orta saha 2018-2019 sezonunda ise Empoli forması giymişti.