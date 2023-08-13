Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i sağlık kontrolünden geçirdi

Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:23

Güncelleme: 13.08.2023 - 14:23

Alex Oxlade Chamberlain, 5 gün önce Beşiktaş için İstanbul'a gelmişti.

İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulüp için 2-3 gün boyunca detaylı bir sağlık kontrolünden geçerken, Chamberlain'in şu anda herhangi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, Chamberlain'in sakatlık riskinin yüksek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. 29 yaşındaki futbolcu için sakatlık riski yüksek çıkmazsa 3 yıllık sözleşme imzalanacak.