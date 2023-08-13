Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i sağlık kontrolünden geçirdi
Beşiktaş için İstanbul'a gelen Alex Oxlade-Chamberlain sağlık kontrolünden geçti.
Alex Oxlade Chamberlain, 5 gün önce Beşiktaş için İstanbul'a gelmişti.
İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı kulüp için 2-3 gün boyunca detaylı bir sağlık kontrolünden geçerken, Chamberlain'in şu anda herhangi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş, Chamberlain'in sakatlık riskinin yüksek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. 29 yaşındaki futbolcu için sakatlık riski yüksek çıkmazsa 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
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