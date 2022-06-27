Beşiktaş'ın Adam Ounas ile ilgilendiği iddiası

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen isimlerden biri de Adam Ounas oldu. İtalyan basını, Cezayirli futbolcu için siyah-beyazlıların devrede olduğunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:38
Beşiktaş'ın Adam Ounas ile ilgilendiği iddiası
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğunu yazdı.

TÜRKİYE'YE TATİLE GELDİ

Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldi.

"BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR ADAY"

Area Napoli'nin haberine göre; Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın yine önemli bir aday olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maçta 2 gol attı. Ounas, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Futbolcu, Nice, Cagliari ve Crotone formaları giydi. Futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.


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