Beşiktaş'ın Adam Ounas ile ilgilendiği iddiası

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:38

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın gündemine yeni bir isim daha geldi. İtalyan basını, Napoli ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğunu yazdı.

TÜRKİYE'YE TATİLE GELDİ

Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Adam Ounas'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldi.

"BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR ADAY"

Area Napoli'nin haberine göre; Ounas'ı geçen sezon kadrosuna katmak adına uğraş veren Beşiktaş'ın yine önemli bir aday olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Napoli'de geçiren 25 yaşındaki oyuncu, 21 maçta 2 gol attı. Ounas, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Bordeaux'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Futbolcu, Nice, Cagliari ve Crotone formaları giydi. Futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.