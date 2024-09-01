Beşiktaş'ın Angelo transferinde şoke eden engel!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 10:01

Güncelleme: 01.09.2024 - 10:01

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta öncelik kanat bölgesine verildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sol ayaklı kanat oyuncusu talebini karşılayabilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu doğrultuda talip olunan Angelo Gabriel için Chelsea'den haber bekliyor. İngiliz ekibinin tutumuna göre süreç olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanacak. 19 yaşındaki futbolcunun bir türlü alınamamasının sebebi ise İngiliz kulübünün kiralama kontenjanıyla bağlantılı.

KİRALIK KONTENJAN ENGELİ

Premier Lig kulüpleri ülke dışına en fazla 6 kiralık oyuncu gönderebiliyor. Chelsea şu ana dek 4 hakkını kullandı. Sadece iki kontenjan kalan Premier Lig ekibinin elinde yollarını ayırabileceği 5 oyuncu bulunuyor (Datro Fofana, Cesare Casadei, Deivid Washington, Ben Chilwell ve Angelo Gabriel). Bu nedenle de önceliği satışa veriyor. Beşiktaş adına operasyonu yöneten isim olan ikinci başkan Hüseyin Yücel, Angelo'nun listelerinde bir numarada bulunduğu ve Chelsea'nin kararını beklediklerini getirdi.

MAÇA ÇIKMADI

Angelo'nun Chelsea formasıyla hiç maçı yok. Çünkü İngiliz ekibi genç oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra Strasbourg'a kiraladı. Brezilyalı futbolcu, Santos ve Strasbourg takımlarında toplam 154 maça çıkarken 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

ALTERNATİF BOUANANİ

Siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde Angelo transferini olumlu ya da olumsuz kapatacak. İstediği sonucu alamazsa listedeki alternatiflere yönelecek olan Beşiktaş, Nice'ten Badredine Bouanani'yi de gündeminde tutuyor. 19 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını Lorient'te kiralık olarak geçirdikten sonra takımına geri döndü ancak istediği forma şansını bulamadı. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç kanat oyuncusunun transferiyle ilgili harekete geçmek için Angelo sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bu sezon iki maçta sahaya çıkan Bouanani, 36 dakika süre bulabildi.