Beşiktaş'ın rakibi olmuştu: Maccabi Tel Aviv maçı için flaş iddia!
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın eşleştiği 8 takım içerisinde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv de bulunuyor. İsrail basını bu karşılaşmaya ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.
İstanbul'da oynanması gereken Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş maçıyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
KARŞILAŞMA TARAFSIZ SAHADA OYNANABİLİR
İsrail basınından Walla'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacağı mücadele tarafsız bir sahada oynanabilir.
BASKETBOL MAÇLARI ÖRNEK VERİLDİ
Haberde bu iddiayı desteklemek için Türk ekipleriyle İsrail takımlarının son dönemde yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi.
Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynayacağı maçın geçmişte Litvanya'ya alındığı belirtildi. Aynı şekilde Anadolu Efes ile oynayacakları karşılaşmanın ise Letonya'da oynandığı vurgulandı.
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