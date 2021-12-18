Beşiktaş'ın "anlaştık" dediği Pinheiro'dan açıklama: Beşiktaş konusu kapandı
Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı reddettiğini ve kulübü Estoril'de görev yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Bruno Pinheiro, Famalicao maçının ardından yaptığı açıklamada yaptı. kulübü Estoril'de kalacağını söyledi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından çalışmalara hemen başlayan Beşiktaş, Estoril'in Portekizli hocası Bruno Pinherio ismi üzerinde fikir birliğine varmıştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Pinheiro, maçın ardından flaş bir açıklama yaptı ve kulüpte kalacağını söyledi.
Pinheiro'nun açıklaması şöyle: "Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum. Yarın Estoril'in açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu konu kapandı. Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum."
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yönetim rapor sunduğunu belirterek şunları kaydetmişti: "Şu anda Portekiz Ligi’nin en başarılı teknik adamı, Estoril’in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek."
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşına zam oranını açıkladı
- BDDK, bankalar için harekete geçti
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Borsa İstanbul'dan ardı ardına devre kesici
- 'Patlama ya da çöküş'
- Patronlardan acil önlem çağrısı