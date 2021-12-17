Fenerbahçe derbisi öncesi Umut Meraş'tan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş, Umut Meraş'ın burnunda antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda kırık tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'a haftasonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Umut Meraş'tan kötü haber geldi.
Umut Meraş'ın burnunda antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda kırık tespit edildi.
Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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