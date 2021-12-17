Fenerbahçe derbisi öncesi Umut Meraş'tan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Umut Meraş'ın burnunda antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 17:56
Fenerbahçe derbisi öncesi Umut Meraş'tan Beşiktaş'a kötü haber
Abone Ol google-news

Beşiktaş'a haftasonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Umut Meraş'tan kötü haber geldi.

Umut Meraş'ın burnunda antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda kırık tespit edildi.

Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerini kullandı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler