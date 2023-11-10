Beşiktaş'ın Avrupa macerası sona erdi!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 01:06

Güncelleme: 10.11.2023 - 01:15

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya geldi. Club Brugge maçı 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı. 1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa defterini kapattı.

Club Brugge'e Lugano karşısında galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Thiago ve 90+6. dakikada Hans Vanaken kaydetti. Maçın 85. dakikasında Club Brugge adına beyaz noktaya gelen Ferran Jutlga penaltıyı kaçırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda bir sonraki hafta Club Brugge, Beşiktaş'a konuk olacak. Lugano, Bodo/Glimt deplasmanına çıkacak.