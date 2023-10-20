Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte: Derbide 5 isim forma giyemeyecek

Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:55

Güncelleme: 20.10.2023 - 10:55

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

DERBİ ÖNCESİ SAKATLIK PROBLEMİ

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın yarın kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

GEDSON FERNANDES DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuşacak.

Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan müsabakada görev yapmıştı.

Gedson Fernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 4'ü Trendyol Süper Lig'de, 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.