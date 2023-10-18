Derbi öncesi Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi!
Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, milli kaleci Mert Günok antrenmanlarda takımla birlikte çalışmaya başladı.
Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan başarılı kaleci Mert Günok, takımla çalışmalara başladı.
Tecrübeli file bekçisi Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında 27 Eylül 2023 tarihinde deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 kaybedilen mücadelede yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkan Mert Günok, ligde Konyaspor ve İstanbulspor, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçı olan Lugano mücadelesinde formasından uzak kalmıştı.
ANTRENMANDA YER ALDI
Tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı. Mert, çarşamba günü sabah saatlerinde yapılan idmanda yer aldı.
Mert, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev alabilecek.
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