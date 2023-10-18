Derbi öncesi Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi!

Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, milli kaleci Mert Günok antrenmanlarda takımla birlikte çalışmaya başladı.

İHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:51
Derbi öncesi Beşiktaş'ta Mert Günok gelişmesi!
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Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan başarılı kaleci Mert Günok, takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli file bekçisi Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında 27 Eylül 2023 tarihinde deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 kaybedilen mücadelede yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkan Mert Günok, ligde Konyaspor ve İstanbulspor, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçı olan Lugano mücadelesinde formasından uzak kalmıştı.

ANTRENMANDA YER ALDI

Tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı. Mert, çarşamba günü sabah saatlerinde yapılan idmanda yer aldı.

Mert, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev alabilecek.


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