Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kamp kadrosu belli oldu: Siyah-beyazlılarda sürpriz eksik!

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Bodo Glimt'in konuğu olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kamp kadrosu belli oldu: Siyah-beyazlılarda sürpriz eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:44

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk olacağı Bodo Glimt maçı kadrosunu açıkladı. 

AİLEVİ SEBEPLERDEN DOLAYA FORMA GİYEMEYECEK

Kadroda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Ciro Immobile; kart cezalısı Arthur Masuaku ve ailevi sebeplerden dolayı Serdar Topraktepe'den izin alan Milot Rashica yer almadı. 

İşte Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kamp kadrosu:


Etiketler: #beşiktaş #bodo glimt #Milot Rashica

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