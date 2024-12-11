Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kamp kadrosu belli oldu: Siyah-beyazlılarda sürpriz eksik!
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Bodo Glimt'in konuğu olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk olacağı Bodo Glimt maçı kadrosunu açıkladı.
AİLEVİ SEBEPLERDEN DOLAYA FORMA GİYEMEYECEK
Kadroda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Ciro Immobile; kart cezalısı Arthur Masuaku ve ailevi sebeplerden dolayı Serdar Topraktepe'den izin alan Milot Rashica yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kamp kadrosu:
Etiketler: #beşiktaş #bodo glimt #Milot Rashica
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kamp kadrosu açıklandı!
- Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
- Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk tahmini!
- Alman devinden Arda Güler hamlesi!
- Juventus'un konuğu Manchester City
- Borussia Dortmund'un konuğu Barcelona
- Fenerbahçe'nin konuğu Athletic Bilbao
- Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!
- Karşılaşma devam edememişti: Ancelotti durumunu açıkladı
- Brest, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama