Beşiktaş'tan transfer açıklaması: 'Belki 1-2 transfer olur ama...'

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:08

Güncelleme: 10.12.2024 - 15:08

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, spor zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Vardar, "Camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik çok önemli. Hüseyin Yücel, çok değerli. Bir senedir yol arkadaşıyız. Bu kulüp için kolunu değil, gövdesini ortaya koymuş bir insan. Bunun önemsenmesini istiyorum. Kulübü mayısa kadar yönetme şansı varken, bizlerle de konuşarak olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan adaylarının çıkması normal. Serdal Bey de bu kulübün önemli isimlerinden birisi. Saygı duyduğumuz bir insan. Başka adaylar da çıkabilir" dedi.

Açıklamalarına devam eden Mete Vardar, "Bizler Hüseyin Yücel ile birlikteyiz. Sorumluluğumuzun daha tamamını yerine getiremediğimizi düşünüyoruz. Önümüzde sadece altı ay değil, mayıs kongresinde de katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah birlik ve beraberliğin bölünmediği, birlik ve beraberliğin başlangıcını olmasını diliyorum 29 Aralık'taki seçimin. Hüseyin Bey bir liste yapacak, Serdal Bey bir liste yapacak. Ayrışmamamız lazım. Hüseyin Yücel'in bu kulüp için neler verdiğini gözlemledim. İki başkan adayına da başarılar diliyorum. Ama aslolan Beşiktaş. Umut ediyorum ki Beşiktaş kazansın" diye konuştu.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Mete Vardar, "Beşiktaş Kulübü, Türkiye'nin en köklü, en saygın kulüplerinin başında yer alıyor. Umut ediyorum ki camiamızın bu birlikteliği tüm Türkiye'ye gösterme şansı olur" dedi.

Siyah-beyazlı idareci son olarak ara transfer dönemine dair bir planları olup olmadığına yönelik soruya, "Bizim takımımızda 14 yabancı var. Gerekli arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor. Belki 1-2 transfer olur. Ama önümüzde zaman var. Transfer dönemi 11 Ocak'ta başlıyor. Planlarımızı yapıyoruz. Kulüp bütçemizi de düşünerek en doğru şekilde hareket edeceğimizden herkes emin olsun" dedi.