Beşiktaş'ta 10 aralık saldırısının 8. yıl dönümü anması

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:37

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:37

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 40'ı emniyet mensubu 47 kişi için anma töreni düzenlendi.

Hain saldırının meydana geldiği Tüpraş Stadı'nın yanındaki şehitler anıtında gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanı Mete Vardar, şehit yakınları ve görevli polis ekipleri katıldı.

Beşiktaş'ta düzenlenen törenin öncesinde Edirnekapı Polis Şehitliği'nde şehit olan polislerin kabrine yakınları ve meslektaşları tarafından karanfiller bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken şehit yakınları, kabir başında gözyaşı döktü.

Daha sonra şehitler anıtında yapılan anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından anıta çelenk ve karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUM'

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yücel, törenden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hain saldırının 8. yıl dönümündeyiz. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün burada her sene olduğu gibi anma töreninde bir araya geldik. Tekrardan terörün her türlüsünü lanetliyorum" ifadelerini kullandı.