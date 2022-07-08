Beşiktaş'ın Daniel Amartey'e teklif yaptığı iddiası

08 Temmuz 2022 Cuma, 17:14

Stoper pozisyonu için Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş, yabancı transferini yine aynı mevkiye yapacağı hamleyle bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey için hamle yaptı.

AMARTEY KAÇ PARA İSTEDİ?

Sözcü’nün haberine göre, Ganalı stoper, siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturdu. 27 yaşındaki savunma oyuncusu 1.5 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro maaş talebinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ÖNERİSİ

Beşiktaş, 1 milyon Euro imza parası ile 2 milyon Euro maaş önerdi. Tarafların yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Leicester dışında Djurgardens ve Kopenhag formaları da giyen Amartey üçlü savunmaya yatkın bir isim olarak görülüyor.

ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU

Premier Lig kariyeri boyunca 86 maçta görev alan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor.