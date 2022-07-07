Alex Teixeira'nın eşinden Beşiktaş açıklaması!

07 Temmuz 2022 Perşembe, 14:25

Beşiktaş'ta geçen sezon beklentilerin altında kalan ve siyah-beyazlılarla yolları ayrılan Alex Teixeira, Türkiye'ye veda etti. Brezilyalı futbolcunun ardından eşi Thais Cristina da bir paylaşım yaptı.

"ŞÜKRAN DOLU KALPLE VEDA EDİYORUM"

Alex Teixeira'nın eşi kendisine ait twitter hesabından yayınladığı duygusal mesajda, "Hayatta her şey istediğimiz veya planladığımız gibi gitmiyor. Bugün İstanbul'a burada tüm yaşadıklarıma, tüm edindiğim arkadaşlarıma ve kulüpte ve Beşiktaş taraftarları tarafında ilk günden beri bize gösterilen tüm sevgiye şükran dolu bir kalp ile veda ediyorum. Bu vedadan dolayı üzgün olsam da, kulübe karşı karakterinin, sevgisinin ve dürüstlüğünün diğer her şarttan daha önde geldiğini gösteren eşimle gurur duyuyorum. Her şey için teşekkürler Beşiktaş. Nerede olursak olalım sizin başarılarınız için destek oluyor, tezahüratlar yapıyor olacağız" açıklamasını yaptı.