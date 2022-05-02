Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo futbolu bırakıyor
Avustralya Ligi'nde Sydney forması giyen 37 yaşındaki eski Beşiktaşlı futbolcu Bobo, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladı. Brezilyalı golcü, Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında da konuştu.
Avustralya Ligi'nde Sydney forması giyen 37 yaşındaki eski Beşiktaşlı futbolcu Bobo, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Brezilyalı futbolcu 7 Mayıs'ta son maçına çıkacak ve futbol hayatına nokta koyacak.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalara göre kolay bir karar olmadığını dile getiren Bobo, kariyerinden mutlu olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Kolay bir karar değil ama 19 yıldır bu oyunun içindeyim ve bu sezon bunun hakkında çok düşündüm. 10 yıl Türkiye'de, beş yıl Brezilya'da ve dört yıl Sidney'de oynadım, bu uzun bir yolculuk. Kariyerime dönüp baktığımda mutlu olmam gerekiyor çünkü Türkiye'de büyük kulüplerde, Brezilya'da büyük kulüplerde ve Avustralya'nın en başarılı kulübünde oynadım, bu yüzden çok güzel anılarım var."
2006-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Bobo, Siyah-Beyazlı forma ile 220 maçta 94 gol ve 34 asistlik performans göstermişti. Brezilyalı golcü futbolcu aynı zamanda Süper Lig'de Kayserispor ve Alanyaspor 'da da oynamıştı.
Birbirinden güzel goller eşliğinde mükemmel anlar.— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 2, 2022
Her şey için teşekkürler Bobo, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. https://t.co/oX6DcDNfwJ
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş da eski oyuncusunu unutmadı. Siyah-beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbolu bırakma kararı alan Bobo'ya teşekkür mesajı yayınladı. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Birbirinden güzel goller eşliğinde mükemmel anlar. Her şey için teşekkürler Bobo, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
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