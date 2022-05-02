Trabzonspor şampiyonluk forması çıkıyor!

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:55

Spor Toto Süper Lig'de, Antalyaspor maçıyla matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, lig kupasının kaldırılacağı Altay maçına özel şampiyonluk formasıyla çıkacak.

15 Mayıs 2022'de Trabzon'da oynanacak maç sonrası yapılacak şampiyonluk kutlamaları hazırlıklarına devam eden Bordo-mavililer bu maça özel forma tasarladı. Geçmişteki şampiyonlukların izlerini taşıyacak formanın fiyatı ise henüz netleşmedi.

Bordo-mavililerin şampiyonluğuna özel olarak hazırlanan formanın Altay maçı öncesinde üretim bandından çıkması ve taraftara satışı planlanıyor.