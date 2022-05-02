Trabzonspor şampiyonluk forması çıkıyor!
Spot Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un, özel bir forma tasarladığı öğrenildi. Bordo-mavililer, geçmiş şampiyonluklardan izler taşıyan özel formasını Altay maçında giymeye hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de, Antalyaspor maçıyla matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, lig kupasının kaldırılacağı Altay maçına özel şampiyonluk formasıyla çıkacak.
15 Mayıs 2022'de Trabzon'da oynanacak maç sonrası yapılacak şampiyonluk kutlamaları hazırlıklarına devam eden Bordo-mavililer bu maça özel forma tasarladı. Geçmişteki şampiyonlukların izlerini taşıyacak formanın fiyatı ise henüz netleşmedi.
Bordo-mavililerin şampiyonluğuna özel olarak hazırlanan formanın Altay maçı öncesinde üretim bandından çıkması ve taraftara satışı planlanıyor.
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