Beşiktaş'ın Fassnacht inadı sürüyor
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İsviçreli oyuncu Christian Fassnacht transferi için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, İsviçreli futbolcu için son olarak 3.3 milyon Euro teklif etti.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, İsviçreli futbolcu Christian Fassnacht'ın transferi için uğraşıyor.
Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlıların, İsviçreli yetenekli oyuncu için Young Boys'a son olarak 3.3 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Ancak Young Boys'un bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Sarı-siyahlı kulübün başarılı futbolcu için 4 milyon Euro'da ısrarcı olduğu aktarıldı.
Teknik direktör Valerien Ismael'in kadrosunda görmek istediği Fassnacht için kısa süre içinde Young Boys'a iyileştirilmiş bir teklif daha yapılacağı ifade edildi. İsviçre kulübünün yeni teklifi kabul etmesi halinde yıldız futbolcunun siyah-beyazlı renklere bağlanacağı vurgulandı.
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