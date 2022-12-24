Beşiktaş'ın Gaziantep FK kafilesi açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Siyah-beyazlıların kafilesi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Ayrıca sakatlığı olmamasına karşın Francisco Montero ve Oğuzhan Akgün de kamp kadrosuna alınmadı.
Sakatlıktan dönen Josef de Souza ise kamp kadrosuna katıldı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Gaziantep FK maçı kamp kadromuz. #GFKvBJK pic.twitter.com/P7rWb7YAAL— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 24, 2022
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukukçular noktayı koydu
- Emel Sayın’dan kötü haber
- Erdoğan'a kötü haber
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- BAE'ye Sedat Peker mektubu
- İktidardan jet bir adım daha!
- Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Böyle veda etti
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- 'Üç maymunu oynamadılar, doğrudan alkışladılar'
- 42 dakikalık telefon trafiği