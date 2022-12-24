Beşiktaş'ın Gaziantep FK kafilesi açıklandı!

24 Aralık 2022 Cumartesi, 15:44

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Ayrıca sakatlığı olmamasına karşın Francisco Montero ve Oğuzhan Akgün de kamp kadrosuna alınmadı.

Sakatlıktan dönen Josef de Souza ise kamp kadrosuna katıldı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu: