Fenerbahçe'nin 'Endişe duyuyoruz' açıklamasına Trabzonspor Asbaşkanından flaş cevap!

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına saatler kala hakem atamalarına dair bir açıklama yayımlayarak 'Endişe duyuyoruz' demişti. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'dan, sarı-lacivertlilerin paylaşımına cevap geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 15:08
Fenerbahçe'nin 'Endişe duyuyoruz' açıklamasına Trabzonspor Asbaşkanından flaş cevap!
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları oynanmaya başladı. 24 Aralık Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutulmuşken, Fenerbahçe Kulübü'nden karşılaşmaya saatler kala 'Endişe duyuyoruz' başlıklı bir açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor'la oynayacakları maça atanan yardımcı hakem Serkan Çimen'in bir süre önce bordo-mavili takım lehine hata yaptığını savunularak, bu atamaya tepki gösterildi.

Trabzonspor cephesinden bu paylaşıma yanıt gecikmedi. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertlilere cevap verdi.

Doğan, yaptığı paylaşımda "İsterseniz Bahattin Duran’ı atasınlar, güzel asist yapıyordu:)" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trabzon'daki Medical Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.


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