Hatayspor ile Giresunspor yenişemedi! Hatayspor 1-1 Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor öne geçtiği maçta sahasında Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 15:40
Hatayspor ile Giresunspor yenişemedi! Hatayspor 1-1 Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Atakaş Hatayspor ile Hakan Keleş'in yönetimindeki Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi.

Bertuğ Yıldırım

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Hatayspor'un golünü, 75. dakikada teknik direktör Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' benzetmesini yaptığı Bertuğ Yıldırım kaydetti. 

Giresunspor'un beraberlik golü ise 87. dakikada Riad Bajic'in ayağından geldi.

 


Atakaş Hatayspor Giresunspor Spor Toto Süper Lig

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