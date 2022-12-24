Hatayspor ile Giresunspor yenişemedi! Hatayspor 1-1 Giresunspor
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor öne geçtiği maçta sahasında Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Atakaş Hatayspor ile Hakan Keleş'in yönetimindeki Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi.
Bertuğ Yıldırım
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Hatayspor'un golünü, 75. dakikada teknik direktör Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' benzetmesini yaptığı Bertuğ Yıldırım kaydetti.
Giresunspor'un beraberlik golü ise 87. dakikada Riad Bajic'in ayağından geldi.
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