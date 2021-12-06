Borussia Dortmund maçı öncesi konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Farklı bir kadroyla çıkacağız
Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'ndaki son maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "farklı bir kadroyla" başlayacaklarını açıkladı. Yalçın, "Her oyuncuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın daha dinç oyuncularla başlamayı düşünüyorum" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:
"YARIN DAHA DİNÇ OYUNCULARLA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
"Her oyuncuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın daha dinç oyuncularla başlamayı düşünüyorum. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."
"TÜRK TAKIMLARI BİR DAHA NE ZAMAN DİREKT GİDER BİLMİYORUM"
"Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zaman direkt gider Türk takımları bilmiyorum, puanlama bilgim yok. Puan anlamında çok iyi şeyler yapamasak da bundan sonraki yapacağımız planlama hakkında tecrübe oldu."
"BİZE TECRÜBE KATTI"
"Sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu. Bu oyunun içinde her zaman sakatlıklar, sorunlar önümüze çıkıyor. Bunları lehimize çevirmek için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu."
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
En Çok Okunan Haberler
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- 32 milyon haneye kötü haber
- TRT'ye yayını kestiren soru
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- Ezgi Mola'dan ödül töreninde dikkat çeken konuşma
- Memura ek zam geliyor