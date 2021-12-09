Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'dan sosyal medyada Sergen Yalçın mesajı

09 Aralık 2021 Perşembe, 10:21

Beşiktaş'ta 5-0'lık Borussia Dortmund yenilgisi ve Şampiyonlar Ligi'ne sıfır puanla veda edilmesinin tartışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı camiada peş peşe alınan kötü sonuçların ardından gündem konusu ise Sergen Yalçın'ın durumu.

Siyah-beyazlı çalıştırıcının her an görevi bırakabileceği hatta Kayserispor maçını bile beklemeyeceği konuşuluyor. Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı şampiyon teknik direktörü özellikle sosyal medyada TT listesinden hemen hemen hiç düşmedi.

Bu konuda Beşiktaş Yönetimi'nden önemli bir ismin de paylaşımda bulunması dikkat çekti. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, Twitter hesabından "İsimleri tartışmaktan çıkıp, sistemi tartışmaya geçebilirsek belki geleceği kurtarabiliriz. Popülizmin azı karar, çoğu zarardır" ifadelerini kullandı.

Bir Beşiktaş taraftarı ise bu görüşe, "Aynen katılıyorum Adnan bey. Sergen Yalçın’ın gitmesi başkasının gelmesi çözüm değil. Beşiktaş’a genç oyuncu kazandırıp Avrupa’ya satan, mali olarak gerçek gücünü elde eden bir takım oluşturmayı hedef edinmeliyiz. Beşiktaş şampiyon olsun diye sevilmez. Duruşumuz çizgimiz önemli" karşılığını verdi.

TARAFTARIN YORUMUNU BEĞENDİ

Adnan Dalgakıran'ın bu paylaşımı beğenmesi ise dikkat çekti. Bu beğeni, Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Başkan Çebi ve yöneticilerin ancak Yalçın'dan bir talep gelirse değerlendireceği, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarının da sonucunu beklemek niyetinde oldukları belirtiliyor.



