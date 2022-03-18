Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Hatayspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou 3.5 ay sonra kadroya döndü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta maçında yarın Vodafone Park'ta Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok kadroda yer almadı. Herhangi bir sakatlığı ve kart cezası bulunmayan Mehmet Topal ve Kenan Karaman ise teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.
Son olarak 3 Aralık 2021'de Kasımpaşa'ya karşı forma giyen ve uzun süredir sakatlığı sebebiyle tedavi gören Georges-Kevin N'Koudou ise maç kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kale: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin
Defans: Rosier, Kerem, Vida, Montero, Serdar, Umut, Rıdvan
Orta Saha: Necip, Josef, Can, Atiba, N'Koudou, Gökhan Töre, Ghezzal, Emirhan, Teixeira
Forvet: Larin, Batshuayi, Güven
Atakaş Hatayspor maçı kamp kadromuz. #BJKvHTY | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/f43kRAoYzK— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 18, 2022
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