Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Hatayspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou 3.5 ay sonra kadroya döndü.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 20:34
Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta maçında yarın Vodafone Park'ta Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok kadroda yer almadı. Herhangi bir sakatlığı ve kart cezası bulunmayan Mehmet Topal ve Kenan Karaman ise teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.

Son olarak 3 Aralık 2021'de Kasımpaşa'ya karşı forma giyen ve uzun süredir sakatlığı sebebiyle tedavi gören Georges-Kevin N'Koudou ise maç kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kale: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin

Defans: Rosier, Kerem, Vida, Montero, Serdar, Umut, Rıdvan

Orta Saha: Necip, Josef, Can, Atiba, N'Koudou, Gökhan Töre, Ghezzal, Emirhan, Teixeira

Forvet: Larin, Batshuayi, Güven



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