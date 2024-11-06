Beşiktaş’ın hocası Bronckhorst, Malmö maçı öncesi takımla ilgili net mesaj verdi
Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Rashica ve Paulista takıma geri döndü. İki oyuncu, Malmö maçı için yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Beşiktaş-Malmö maçı saat 18.30'da TRT 1'de.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, “Herkes alternatifler ister. Finansal konular bizi sınırlandırdı. Ara transfer dönemi bittiğinde elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını bekliyoruz” diyerek transfer istediğini belirtti. Siyah-Beyazlılar, bugün UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında saat 18.30’da Tüpraş Stadı’nda İsveç ekibi Malmö’yü ağırlayacak. Beşiktaş’ta sakat Immobile oynamayacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Hollandalı çalıştırıcı, Immobile’nin sakatlığında ileri uçta alternatif sıkıntısı yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili, “Elimizde santrfor pozisyonu için Immobile, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy var. İhtiyaç olursa Rafa Silva’yı da bu bölgede kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık ama hâlâ hazır değiliz” ifadelerini kullandı.
Bronckhorst
SAKATLIK YORUMU
Üst üste gelen sakatlıklara dair eleştirileri yorumlayan tecrübeli hoca, “Rashica, milli takımdan sakat döndü. Paulista, bir pozisyonda atağı engellemek isterken sakatlandı. Immobile daha önce de olan bir yerde sorun yaşadı. Milli aradan sonra dönecektir. Necip, bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz. Sakatlık yaşandı ve bitti gibi değil, arkasında nasıl bir hikâye olduğuna bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
‘YENEN GOLDEN MUTSUZUM’
Bronckhorst, yenen goller hakkında, “Son maçlarda yediğimiz gollerden mutsuzum. Oyuncularımızla konuştum, onlar da insan. İnsanın doğasından gelişen bir şeyden dolayı onları suçlayamam. Önemli olan hatadan bir şeyler öğrenmektir. Başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Lyon’a karşı önemli galibiyet aldıklarını hatırlatan Bronckhorst, “Galibiyetle devam etmek istiyoruz. Sonraki turlara daha fazla yaklaşmak istiyoruz. Malmö maçında kendi oyunumuza dönmeliyiz. Kendi seviyemize ulaştığımızda her takımı yenebiliriz” dedi.
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